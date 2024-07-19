Почему Илон Маск начал поддерживать Дональда Трампа

На встрече с консервативными финансистами Маск заявил, что победа Байдена приведет к легализации миллионов нелегальных иммигрантов и концу демократии. Он призвал поддерживать Трампа, распространяя эту идею среди друзей.

Первоначально Маск критиковал Трампа, но со временем изменил позицию.

Сейчас он тесно общается с республиканскими политиками, включая бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти, который помог наладить связи Маска с Трампом.

При этом глава Tesla избегает публичных пожертвований, предпочитая финансировать «темные деньги», чтобы скрыть свои политические взносы.

Он активно обсуждает с коллегами и друзьями пути поддержки Трампа, при этом некоторые из его либеральных друзей выражают недовольство его правым уклоном.