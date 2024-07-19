Наука и технологии
Опубликовано 19 июля 2024, 07:20
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Почему Илон Маск начал поддерживать Дональда Трампа

Проблема в Байдене?
Илон Маск, ранее сторонник демократов, в последние месяцы активно поддерживает Дональда Трампа.
Почему Илон Маск начал поддерживать Дональда Трампа
© Ferra

На встрече с консервативными финансистами Маск заявил, что победа Байдена приведет к легализации миллионов нелегальных иммигрантов и концу демократии. Он призвал поддерживать Трампа, распространяя эту идею среди друзей.

Первоначально Маск критиковал Трампа, но со временем изменил позицию.

Сейчас он тесно общается с республиканскими политиками, включая бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти, который помог наладить связи Маска с Трампом.

При этом глава Tesla избегает публичных пожертвований, предпочитая финансировать «темные деньги», чтобы скрыть свои политические взносы.

Он активно обсуждает с коллегами и друзьями пути поддержки Трампа, при этом некоторые из его либеральных друзей выражают недовольство его правым уклоном.

Источник:The New York Times
Автор:Булат Кармак
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