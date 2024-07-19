Почему Илон Маск начал поддерживать Дональда Трампа

Опубликовано 19 июля 2024, 07:20
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Почему Илон Маск начал поддерживать Дональда ТрампаПроблема в Байдене?
Илон Маск, ранее сторонник демократов, в последние месяцы активно поддерживает Дональда Трампа.
На встрече с консервативными финансистами Маск заявил, что победа Байдена приведет к легализации миллионов нелегальных иммигрантов и концу демократии. Он призвал поддерживать Трампа, распространяя эту идею среди друзей.
Первоначально Маск критиковал Трампа, но со временем изменил позицию.
Сейчас он тесно общается с республиканскими политиками, включая бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти, который помог наладить связи Маска с Трампом.
При этом глава Tesla избегает публичных пожертвований, предпочитая финансировать «темные деньги», чтобы скрыть свои политические взносы.
Он активно обсуждает с коллегами и друзьями пути поддержки Трампа, при этом некоторые из его либеральных друзей выражают недовольство его правым уклоном.