Почему Индонезия купила более дорогие американские истребители вместо российских

Как пишут СМИ, 11 февраля Джакарта подписала контракт на закупку 36 тяжёлых истребителей F-15. Эксперты говорят, что Индонезия сделала такой выбор не из-за боевых качеств американских истребителей.

Интересно, что основу воздушного парка Индонезии составляют тяжёлые Су-27 и Су-30, дополненные лёгкими F-16. Кроме того, индонезийские ВВС располагают техническими возможностями по обслуживанию Су-35. Один из важнейших факторов также цена. Американский F-15 обойдётся Индонезии в $386 млн, а российский — в $78 млн.

Тем не менее, Джакарта выбрала американцев. Эксперты пишут, что из-за экономического давления Вашингтона. Якобы США угрожали Индонезии экономическими санкциями.