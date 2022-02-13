Наука и технологии
Сегодня в 13:51
1 мин.

Почему Индонезия купила более дорогие американские истребители вместо российских

Не из-за ТТХ
Стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) Индонезии предпочли приобрести американские истребители F-15 вместо российских Су-35, при том, что первые дороже. Почему выбор стал именно таким?
Почему Индонезия купила более дорогие американские истребители вместо российских

Как пишут СМИ, 11 февраля Джакарта подписала контракт на закупку 36 тяжёлых истребителей F-15. Эксперты говорят, что Индонезия сделала такой выбор не из-за боевых качеств американских истребителей.

Интересно, что основу воздушного парка Индонезии составляют тяжёлые Су-27 и Су-30, дополненные лёгкими F-16. Кроме того, индонезийские ВВС располагают техническими возможностями по обслуживанию Су-35. Один из важнейших факторов также цена. Американский F-15 обойдётся Индонезии в $386 млн, а российский — в $78 млн.

Тем не менее, Джакарта выбрала американцев. Эксперты пишут, что из-за экономического давления Вашингтона. Якобы США угрожали Индонезии экономическими санкциями.

Источник: Военное обозрение
Новости партнеров
Новости партнеров