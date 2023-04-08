Почему иногда кажется, будто ты в комнате не один. Научное объяснение

Одно из крупнейших исследований на эту тему было проведено ещё в 1894 году. Общество психических исследований (SPR) опубликовало «перепись галлюцинаций», в которой приняли участие более 17 тысяч человек. Целью опроса было выяснить, насколько часто у людей случаются видения, предвещающие смерть.

SPR пришло к выводу, что такие опыты случались слишком часто, чтобы быть случайными (один из каждых 43 опрошенных). В 1886 году SPR опубликовало «Фантомы живых» — сборник из 701 случая телепатии, предчувствий и других необычных явлений. Например, один из участников сборника рассказал о своём опыте, когда ночное видение отговорило его от поездки на лодке на рассвете на следующий день. Позже он узнал, что все, кто поплыл, погибли.

В то время «Фантомы живых» раскритиковали за ненаучность. Но современная наука предлагает идеи для понимания «сверхъестественного» опыта. Оказалось, что видения имеют особенно сильную связь с сонным параличом, с которым хотя бы раз в жизни сталкивались около 7% взрослых. Но почему сонный паралич создаёт ощущение присутствия кого-то постороннего? Некоторые исследователи сосредоточились на специфических характеристиках пробуждения в такой необычной ситуации. В 2007 году исследователи сна утверждали, что если мы проснёмся с параличом, наши инстинкты заставят нас чувствовать угрозу, и потому разум будет заполнять пробелы.

Кроме того, выяснилось, что видения могут быть частью болезни Паркинсона, психозов, предсмертных переживаний и тяжёлой утраты. Серия экспериментов, проведённых в 2014 году, также показала, что нарушение сенсорных ожиданий, по-видимому, вызывает у некоторых здоровых людей ощущение присутствия. Эта логика может быть применима и к таким ситуациям, как сонный паралич. Вся наша обычная информация о теле и ощущениях нарушается в этом контексте, поэтому мы можем чувствовать, что с нами рядом кто-то «другой».