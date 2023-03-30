Почему искусственный интеллект изменит вашу работу не в лучшую сторону

Учёные обнаружили, что внедрение в работу новых устройств в основном меняет характер этой работы. К примеру, благодаря автоматическим кассовым аппаратам можно было помогать запутавшимся покупателям, устранять неполадки в машинах и пр. В целом такие устройства брали на себя задачи, которые обеспечивали бесперебойную работу в магазине.

Но сейчас мы ещё далеки от того, чтобы спокойно пить чай, пока роботы работают для нас. Может произойти даже обратное. Так, в книге «Больше работы для матери: ирония домашних технологий от открытого очага до микроволновой печи» историк Рут Коуэн отметила, что объём работы по дому с изобретением посудомоечных машин и пылесосов только увеличился.

И если роботы займут рабочие места людей, то, возможно, им придётся работать ещё больше, чем раньше. Технологии искусственного интеллекта могут создать больше бюрократического бремени, чем сэкономить усилий.