Почему искусственный интеллект изменит вашу работу не в лучшую сторону

Почему искусственный интеллект изменит вашу работу не в лучшую сторонуЕсть несколько веских причин
Сейчас некоторые рабочие места занимают уже роботы. И проблема здесь не в системах искусственного интеллекта, а в культуре, обесценивающей человеческий труд.
Фото: IEEE Spectrum
В недавнем исследовании эксперты изучили профессии, которые есть в Соединённых Штатах, и пришли к выводу, что 19% из них потеряют скоро примерно 50% своих обязанностей и-за искусственного интеллекта. Однако предыдущий опыт с автоматизацией производства показывает, что это гораздо сложнее, чем технология, заменяющая труд человека.
Учёные обнаружили, что внедрение в работу новых устройств в основном меняет характер этой работы. К примеру, благодаря автоматическим кассовым аппаратам можно было помогать запутавшимся покупателям, устранять неполадки в машинах и пр. В целом такие устройства брали на себя задачи, которые обеспечивали бесперебойную работу в магазине.
Но сейчас мы ещё далеки от того, чтобы спокойно пить чай, пока роботы работают для нас. Может произойти даже обратное. Так, в книге «Больше работы для матери: ирония домашних технологий от открытого очага до микроволновой печи» историк Рут Коуэн отметила, что объём работы по дому с изобретением посудомоечных машин и пылесосов только увеличился.
И если роботы займут рабочие места людей, то, возможно, им придётся работать ещё больше, чем раньше. Технологии искусственного интеллекта могут создать больше бюрократического бремени, чем сэкономить усилий.