Почему искусственный интеллект никогда не сможет мыслить так, как человек

С начала пандемии COVID-19 было предпринято немало попыток создать системы искусственного интеллекта, которые бы помогли в диагностике заболевания. Они должны были легко и быстро находить различные закономерности между медицинскими данными.

Но с недавнего времени стало понятно, что подобные инструменты себя не оправдали. Дело в том, что они при поиске закономерностей всё равно совершали немало ошибок. Но это совсем не значит, что методы машинного обучения бесполезны. Людям нужно просто понять достоинства и недостатки искусственного интеллекта и принять тот факт, что люди человек мыслит по-другому - не так, как машина.

Человек всегда видит контекст и может принимать решения в зависимости от этого. А вот искусственный интеллект будет делать свою работу, даже если контекст не подходит. То есть он может прогнозировать что-либо, но он не осознаёт, что конкретно делает. Поэтому какая-то информация, очевидная для маленького ребёнка, может сбить с толку систему. По этой причине ошибки систем искусственного интеллекта кажутся людям абсурдными.