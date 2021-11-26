Почему использование беспилотников приносит США больше вреда, чем пользы

Автор сказал, что во время атак беспилотниками на Ближнем Востоке гибнут мирные люди, а из-за этого имидж США на мировой арене становится хуже. Уровень доверия к Вашингтону падает.

Эксперт приводит в пример недавнее убийство в Афганистане семьи из десяти человек. США атаковали их беспилотником, считая, что уничтожают террористов.

Кроме того, существует угроза заимствования технологий беспилотников США террористическими группировками. Террористы уже сейчас используют БПЛА. Такие аппараты привлекательны для них, так как довольно дешевы, по крайней мере дешевле вертолёта.

Автор заключил, что США следует быть осторожнее и меньше использовать беспилотники.