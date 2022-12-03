Почему исследования о питании так противоречивы

Большие различия в интерпретации результатов может вызвать тот фактор, что иногда потребление энергии участниками исследований статистически контролируется, а иногда нет. Подход к контролю за другими продуктами питания участников может ещё больше исказить результаты.

В целом, различия в методологии заставляют многих исследователей полагаться на обзорные статьи, рассматривающие общую картину, а не на отдельные работы.