Почему истребитель МиГ-31 так долго держится в строю

Китайское издание Sohu сообщило, что новая версия МиГ-31 получит двигатель Д-30Ф6М, современную авионику и цифровое управление полётом. Дальность полёта самолёта составит более 3000 километров, а максимальная скорость 2,83 Маха.

Кроме того, для МиГ-31 были модифицированы некоторые виды оружия. Так, ракеты Р-33 получили новую систему наведения и могут успешно поражать воздушные цели на дистанции в 300 километров. Самолёт может вооружаться и ракетой Р-37, дальность пуска которой достигает 400 километров. Она может поражать и тяжёлые бомбардировщики. Ещё часть МиГ-31 вооружили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», дальность которых превышает 2000 километров.

«Именно МиГ-31 всё ещё является "таинственным убийцей", поднятие которого в воздух в любой момент наводит на врага ужас», — отметили китайские авторы.