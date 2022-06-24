Почему истребителю Су-75 дали название Checkmate

В переводе на русский это значит «Шах и мат». Потому что лёгкий тактический самолёт пятого поколения Су-75 сравним с конём из шахмат. Это непримечательная, но важная фигура. Такое видение пришло, когда бой сравнили с шахматной партией, а каждый тип летательного аппарата — с определённой шахматной фигурой.

В итоге название — Checkmate — придумали маркетологи ОАК. К тому же Су-75 можно сравнить с шахматным конём ещё потому, что решение о создании однодвигательного истребителя, которые в России не проектировали почти 40 лет, является нестандартным.

«Название Checkmate придумали наши специалисты по маркетингу, но если брать конкретный смысл: мы представляли шахматную доску, где каждый тип летательного аппарата символизирует определённая шахматная фигура. Если беспилотники — это пешки, ферзь, условно говоря, Су-57, конь, с одной стороны, не очень примечательная фигура, но в определённый момент при выходе он очень нужен», — рассказал Булатов.