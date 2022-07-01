Почему какая-то музыка кажется нам весёлой, а какая-то — грустной

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Почему какая-то музыка кажется нам весёлой, а какая-то — грустнойОказывается, она не универсальна
Мы привыкли, что какая-то музыка кажется нам весёлой, подходящей для забавных моментов, а какая-то — грустной, уместной для печальных событий. Эксперименты, проведенные группой учёных из Университета Западного Сиднея, показывают, что наше восприятие настроения музыки во многом зависит от истории доминирующих музыкальных культур.
Связь между эмоциями и музыкой такая сильная, что может даже показаться, что она базируется на биологии. Однако несколько исследований с участием племён, чья культура не похожа на европейскую и другую массовую, а их члены не были знакомы с западной музыкой, дали неоднозначные результаты.
Оказалось, что эмоциональные реакции на музыкальное произведение больше связана с тем, слушал человек ранее прозападную музыку или нет. Результаты исследования не указывают на то, что наша реакция на мажорные аккорды скрыта в нашей биологии.