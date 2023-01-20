Почему киты стали такими огромными

13:56, 20 января 2023
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Почему киты стали такими огромнымиИ не начали хуже жить
Учёные открыли гены, которые позволили китам стать гигантами. Эти наследственные факторы способствуют увеличению размеров тела при смягчении потенциально негативных последствий, таких как повышенный риск развития рака.
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Считается, что киты, дельфины и морские свиньи произошли от мелких наземных предков около 50 млн лет назад. За счёт чего они могли стать столь огромными, несмотря на то, что гигантизм может привести к более низкой репродуктивной способности и повышенной вероятности заболеваний.
Учёные определили четыре гена, которые, вероятно, были вовлечены в увеличение размеров тела у китов. Оказалось, что ген GHSR контролирует аспекты клеточного цикла, а IGFBP7 помогает противостоять нескольким типам рака.