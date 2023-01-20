Почему киты стали такими огромными

Считается, что киты, дельфины и морские свиньи произошли от мелких наземных предков около 50 млн лет назад. За счёт чего они могли стать столь огромными, несмотря на то, что гигантизм может привести к более низкой репродуктивной способности и повышенной вероятности заболеваний.

Учёные определили четыре гена, которые, вероятно, были вовлечены в увеличение размеров тела у китов. Оказалось, что ген GHSR контролирует аспекты клеточного цикла, а IGFBP7 помогает противостоять нескольким типам рака.