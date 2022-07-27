Почему клетки перемещаются быстрее через мед, чем через кровь

Полученные результаты на раковых клетках и клетках фибробластов - тип, который часто создает шрамы в тканях - позволяют предположить, что вязкость окружающей клетки среды является важным фактором, способствующим развитию болезни, и может помочь объяснить прогрессирование опухолей, образование шрамов в заполненных слизью легких при муковисцидозе и процесс заживления ран. Исследование опубликовано в журнале Nature Physics.

"Такая связь между вязкостью клеток и их прикреплением никогда ранее не демонстрировалась", - говорит Сергей Плотников, доцент кафедры клеточной и системной биологии факультета искусств и наук Университета Торонто и соавтор исследования. "Мы обнаружили, что чем плотнее окружающая среда, тем сильнее клетки прилипают к субстрату и тем быстрее они двигаются - это похоже на ходьбу по обледенелой поверхности в обуви с шипами по сравнению с обувью без сцепления".

Поскольку исследователи наблюдали, что раковые клетки ускоряются в уплотненной среде, они пришли к выводу, что развитие “взъерошенных краев” у раковых клеток может способствовать распространению рака в другие области тела.

С другой стороны, направленное воздействие на реакцию распространения в фибробластах может уменьшить повреждение тканей в заполненных слизью легких, пораженных муковисцидозом. Поскольку взъерошенные фибробласты двигаются быстро, они являются первым типом клеток, которые перемещаются через слизь к ране, способствуя образованию рубцов, а не заживлению. Эти результаты также могут означать, что, изменяя вязкость легочной слизи, можно управлять движением клеток.

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