Почему компьютеру человек склонен доверять больше, чем другим людям

У шимпанзе при этом ещё был страх обмана, точнее, боязнь быть обманутым другим животным (сородич мог не отдать им еду). Считается, что этот страх может вызвать сильные эмоции у животного.

В ходе второго эксперимента (шимпанзе уже понимали вероятность получения или неполучения пищи от сородича или от машины) оказалось, что животные уже не так сильно доверяют машине, как раньше. Получается, что склонность доверять компьютеру проявляется в ситуациях, когда присутствует какая-то неопределённость.

Учёные считают, что доверие к машинам может быть связано с тем, что человек их не воспринимает как «эмоционально значимый объект». Это и заставляет его охотнее рисковать. В то же время если окружающих люди оценивать научились довольно, то вот технику - нет. А этот навык сейчас крайне необходим. То есть эволюция людей происходила в социальном мире, когда компьютеров ещё не было, поэтому нам так сложно осознавать, что механизм может ошибиться, и оценивать его надёжность.

Также в вопросе доверия к технологиям играют важную роль культурные ожидания, собственные знания человека о том или ином устройстве.