Наука и технологии
14:24, 20 января 2023
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Почему коричневый рис полезен

Если есть возможность, можно употреблять его вместо белого

Учёные объяснили причину полезности коричневого риса. Эксперты часто говорят, что такая крупа может помочь снизить массу тела, уровень холестерина и подавить воспаление.

Почему коричневый рис полезен

Фото: Unsplash

Исследователи из Японии определили вещество — циклоартенил ферулят (CAF) — как основное защищающее клетки соединение в коричневом рисе.

По оценкам учёныъ, количество CAF в цельном зерне коричневого риса в пять раз выше, чем количество других антиоксидантных соединений. Кроме того, CAF увеличивает концентрацию фермента, который способствует выработке антиоксидантов.

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