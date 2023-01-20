Почему коричневый рис полезен

14:24, 20 января 2023
1 мин.
Почему коричневый рис полезенЕсли есть возможность, можно употреблять его вместо белого
Учёные объяснили причину полезности коричневого риса. Эксперты часто говорят, что такая крупа может помочь снизить массу тела, уровень холестерина и подавить воспаление.
Фото: Unsplash
Исследователи из Японии определили вещество — циклоартенил ферулят (CAF) — как основное защищающее клетки соединение в коричневом рисе.
По оценкам учёныъ, количество CAF в цельном зерне коричневого риса в пять раз выше, чем количество других антиоксидантных соединений. Кроме того, CAF увеличивает концентрацию фермента, который способствует выработке антиоксидантов.