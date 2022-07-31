Почему кошек признали инвазивным чужеродным видом в Польше

Теперь обычные кошки (Felis catus) считаются чужеродным видом из-за того, что были одомашнены на Ближнем Востоке, а также инвазивным из-за «негативного влияния на местное биоразнообразие». Объясняя своё решение, учёные ссылаются на исследование, показывающее, что кошки в Польше ежегодно убивают и поедают миллионы млекопитающих и птиц.

Исследователи отметили, что по критериям для инвазивных и чужеродных видов кошка соответствует новому званию «на 100%». Владельцы и любители кошек уже выразили возмущение новой классификацией, опасаясь, что она спровоцирует жестокое обращение с животными.