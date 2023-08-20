Почему кошки могут поместиться даже в самую маленькую коробку

Почему кошки могут поместиться даже в самую маленькую коробкуВсё дело в строении их скелета
Наверняка вы в интернете видели много фотографий, на которых кошки будто бы превращаются в жидкость и заполняют своим телом любые сосуды. Как с научной точки зрения объяснить эту особенность?
Марк-Антуан Фардин получил Шнобелевскую премию за исследование, связанное с изучением «текучести» кошек. Называлось статья, посвящённая этому, «О реологии кошек».
Если же подходить к этому вопросу серьёзно, то способность кошек пролезать практически в любую щель объясняется особенностями их скелета.
У кошки отсутствуют ключицы, жёстко прикреплённые к плечевому суставу. Поэтому передние конечности у неё с опорно-двигательным аппаратом соединяются только при помощи сухожилий.
За счёт этого кошки могут пролезать почти везде, а также всегда приземляться на лапы. Также позвоночник у этих животных очень гибкий, что тоже делает их такими «текучими».