Почему кошки могут поместиться даже в самую маленькую коробку

У кошки отсутствуют ключицы, жёстко прикреплённые к плечевому суставу. Поэтому передние конечности у неё с опорно-двигательным аппаратом соединяются только при помощи сухожилий.

За счёт этого кошки могут пролезать почти везде, а также всегда приземляться на лапы. Также позвоночник у этих животных очень гибкий, что тоже делает их такими «текучими».