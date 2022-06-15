Почему кошки так любят кошачью мяту? У учёных есть ответ

Известно, что кошачья мята и её азиатский аналог серебристая лоза опьяняюще воздействуют на кошек. Однако это не единственная причина, почему животные жуют листья растения и трутся о них. Согласно результатам исследования, опубликованного в iScience, важную роль в этом играют и особые соединения, которые входят в состав мяты.

В состав листьев кошачьей мяты и серебристой лозы входят вещества непеталактол и непеталактон. Это специальные соединения (иридоиды), призванные защитить растения от вредителей. Эксперты в ходе исследования обнаружили, что из-за того что кошки повреждают серебристую лозу, общее количество иридоиды быстро увеличивается. Причём становится их на повреждённых участках в 10 раз больше, чем на неповреждённых.