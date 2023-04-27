Почему кошки так много спят

Почему кошки так много спятЭто связано с одним важным аспектом кошачьей жизни
Нам кажется, что кошки очень ленивы и очень много спят. Но почему же с точки зрения науки они проводят большую часть дня во сне?
Нередко кошки спят до 17 часов в день и от 50 до 110 минут за раз. Но с чем это связано? На этот вопрос ответил эксперт по психологии животных доктор Дэвид Сэндс.
Большинство кошек активны в сумерках и на рассвете. Точно так же, как бездомные собаки, хорьки, хомяки. Объясняется это тем, что в процессе эволюции за миллионы лет кошки стали сумеречными хищниками. И хотя сейчас им больше не нужно думать о добыче, которую нужно поймать на рассвете или на закате, их естественные охотничьи инстинкты по-прежнему побуждают их экономить энергию в это время суток.
Есть также некоторые научные доказательства того, что люди могут влиять на время, когда их кошки спят. В ходе одного исследования, проведённого итальянским Университетом Мессины, выяснилось, что кошки, которые бродили только по дому, в некоторой степени повторяли режим сна их хозяев. А ещё эти кошки с большей вероятностью бодрствовали в то время, когда хозяева с ними взаимодействовали.