Почему кошки так много спят

Нередко кошки спят до 17 часов в день и от 50 до 110 минут за раз. Но с чем это связано? На этот вопрос ответил эксперт по психологии животных доктор Дэвид Сэндс.

Большинство кошек активны в сумерках и на рассвете. Точно так же, как бездомные собаки, хорьки, хомяки. Объясняется это тем, что в процессе эволюции за миллионы лет кошки стали сумеречными хищниками. И хотя сейчас им больше не нужно думать о добыче, которую нужно поймать на рассвете или на закате, их естественные охотничьи инстинкты по-прежнему побуждают их экономить энергию в это время суток.