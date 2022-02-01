Почему кошки так странно себя ведут: десять повадок и их объяснение

У каждого животного - свои повадки. Это касается и кошек. Некоторые же привычки питомцев на самом деле считаются совершенно нормальными, даже если самим хозяевам так не кажется. Об этих привычках - ниже.

Катание по полу. Это является сигналом того, что кошка ощущает себя в безопасности. Возможно, также это говорит о стремлении питомца привлечь ваше внимание. Ещё одно объяснение такого поведения - стремление животного «пометить» своим запахом территорию.

Поднятие хвоста и подставление попы. Подобное действие говорит другим кошкам о том, что животное также чувствует себя в безопасности. На самом деле сравнить такую странность можно с объятиями или поцелуями при приветствии друга. В ответ нужно просто погладить или почесать любимца там, где ему нравится больше всего.

Оставление фекалий незакопанными. Кошка так может делать, чтобы показать сородичам, что лоток - это её территория.

Накрывание еды. Если кошка после того, как какую-то часть лакомства съела, накрывает миску, то это может быть проявлением инстинкта. Дикие кошки так делают, чтобы защитить свою еду.