Почему кошки так странно себя ведут: десять повадок и их объяснение

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Почему кошки так странно себя ведут: десять повадок и их объяснениеОб этом пишет TJ
Владельцы кошек нередко замечают странности в поведении своих питомцев. Пользователь TJ описал и объяснил некоторые из таких особенностей.
У каждого животного - свои повадки. Это касается и кошек. Некоторые же привычки питомцев на самом деле считаются совершенно нормальными, даже если самим хозяевам так не кажется. Об этих привычках - ниже.
- Катание по полу. Это является сигналом того, что кошка ощущает себя в безопасности. Возможно, также это говорит о стремлении питомца привлечь ваше внимание. Ещё одно объяснение такого поведения - стремление животного «пометить» своим запахом территорию.
- Поднятие хвоста и подставление попы. Подобное действие говорит другим кошкам о том, что животное также чувствует себя в безопасности. На самом деле сравнить такую странность можно с объятиями или поцелуями при приветствии друга. В ответ нужно просто погладить или почесать любимца там, где ему нравится больше всего.
- Оставление фекалий незакопанными. Кошка так может делать, чтобы показать сородичам, что лоток - это её территория.
- Накрывание еды. Если кошка после того, как какую-то часть лакомства съела, накрывает миску, то это может быть проявлением инстинкта. Дикие кошки так делают, чтобы защитить свою еду.
- Поедание пластика. Имеются в виду, например, пакеты. Котята могут так делать из-за того, что у них режутся зубы, а взрослые кошки - если им по какой-то причине нравится вкус пакета. Но нужно понимать, что пластик для питомцев опасен: он может привести к удушью или кишечной непроходимости.
- Поедание травы. Таким образом кошки могут получить необходимые микроэлементы.
- Усмешка. Такой сигнал предназначается для других кошек.
- Подмигивание. Если питомец медленно моргает, значит, ему с вами максимально комфортно. Можно попробовать пообщаться с кошкой таким же образом, медленно закрывая и открывая глаза.
- Разминка лап. Взрослые кошки вытягивают и втягивают когти, когда чувствуют себя довольными и счастливыми. Также подобная «разминка» позволяет выделить запах животного и обозначить таким образом его территорию, также может выполняться она до и после спаривания, во время охоты - перед нападением.
- Прерывание разговоров по телефону. Если питомец мешает говорить по телефону, читать, печатать, это говорит о его желании, чтобы вы обратили на него внимание.
Источник: TJ