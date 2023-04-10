Почему криптовалютные проекты начали массово менять названия

Почему криптовалютные проекты начали массово менять названияУ криптоиндустрии испортилась репутация
Многие криптопроекты решили провести ребрендинг и убрать из своих названий слова NFT и Web3. По данным издания Decrypt, это связано с тем, что эти термины стали ассоциироваться с мошенничеством и спекуляциями.
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Например, Reddit заменил раздел с NFT на «цифровые коллекционные предметы», а компания по добыче биткоинов Riot Blockchain переименовалась в Riot Platforms. Также эксперты предлагают заменить слово «криптоиндустрия» на «децентрализованная система».
По мнению аналитиков, криптовалютные проекты нуждаются в ребрендинге, чтобы привлечь больше пользователей и партнёров. Они считают, что Web3-термины стали неактуальными и недоступными для массового потребителя, а также вызывают недоверие и отторжение.
Однако не все криптопроекты готовы отказаться от своих корней. Некоторые из них продолжают использовать слова, связанные с криптоиндустрией, в своих названиях, утверждая, что это помогает им выделиться на фоне конкурентов и подчеркнуть свою принадлежность к новой экономике.