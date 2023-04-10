Почему криптовалютные проекты начали массово менять названия

Например, Reddit заменил раздел с NFT на «цифровые коллекционные предметы», а компания по добыче биткоинов Riot Blockchain переименовалась в Riot Platforms. Также эксперты предлагают заменить слово «криптоиндустрия» на «децентрализованная система».

По мнению аналитиков, криптовалютные проекты нуждаются в ребрендинге, чтобы привлечь больше пользователей и партнёров. Они считают, что Web3-термины стали неактуальными и недоступными для массового потребителя, а также вызывают недоверие и отторжение.

Однако не все криптопроекты готовы отказаться от своих корней. Некоторые из них продолжают использовать слова, связанные с криптоиндустрией, в своих названиях, утверждая, что это помогает им выделиться на фоне конкурентов и подчеркнуть свою принадлежность к новой экономике.