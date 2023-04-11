Почему крупные собаки живут меньше, чем мелкие

19:34, 11 апреля 2023
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Почему крупные собаки живут меньше, чем мелкиеДа, такая зависимость есть
Ученые впервые объяснили, почему более крупные собаки имеют более короткую продолжительность жизни, чем мелкие. Оказалось, что селекционное разведение по размеру сделало крупные породы более восприимчивыми к раку.
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Учёные обнаружили, что более крупные собаки чаще умирают от рака в более молодом возрасте по сравнению с более мелкими собаками. Как выяснилось, это согласуется с теорией старения, известной как теория одноразовой сомы
«Эта теория основана на идее, что если вы вкладываете большую часть своих ресурсов и энергии в рост и размножение, вы не можете также вкладывать их в восстановление клеток и защиту от рака», — пояснили учёные.
Они отметили, что их выводы также могут быть полезны при изучении старения человека.