Почему крупные собаки живут меньше, чем мелкие

Учёные обнаружили, что более крупные собаки чаще умирают от рака в более молодом возрасте по сравнению с более мелкими собаками. Как выяснилось, это согласуется с теорией старения, известной как теория одноразовой сомы

«Эта теория основана на идее, что если вы вкладываете большую часть своих ресурсов и энергии в рост и размножение, вы не можете также вкладывать их в восстановление клеток и защиту от рака», — пояснили учёные.

Они отметили, что их выводы также могут быть полезны при изучении старения человека.