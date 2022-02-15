Почему «лифт» в космос так сложно построить и что будет, если он начнёт разрушаться

Почему «лифт» в космос так сложно построить и что будет, если он начнёт разрушатьсяОтвечают на «Хабре»
Автор утверждает, что для перемещения объекта с Земли на орбиту, помимо ракеты, можно использовать космический лифт. Представлять собой он будет большую башню, а его высота составит 400 километров. Но на самом деле даже построить подобную конструкцию непросто. И этому есть несколько объяснений.
Прежде всего, для изготовления лифта придётся использовать не сталь, а какой-то другой материал (из-за веса). Также этого материала понадобится очень-очень много.
И материал - это ещё не главная проблема. Дело в том, что для простого нахождения на орбите необходимо развивать большую скорость. На высоте 400 километров это 7,7 км/с, или 27 720 км/ч.
Кроме того, чем дальше человек будет находиться от Земли, тем меньше будет необходимая орбитальная скорость. Например, на высоте 800 километров это уже 7,5 км/с, а не 7,7 км/с. Но нужно помнить ещё, что теоретически высота башни, с крыши которой можно было бы выйти на орбиту, должна равняться 36 тысячам километров. То есть всё же лифт в виде башни построить будет невозможно.
Ещё один вариант лифта - трос длиной в 36 тысяч километров. Этот трос можно свесить с объекта, который находится на орбите. Однако для претворения такой идеи в жизнь нужно, чтобы на орбите располагалось что-то, что имеет большую массу. Например, космическая станция или астероид. Также сам по себе кабель такой огромной длины даже из материала кевлара получится слишком толстым и тяжёлым.
Единственное - возможно, когда-нибудь человечество обнаружит лёгкий и прочный материал и сможет построить из него лифт.
А что же случится, если всё-таки такой кабель начнёт разрушаться и падать на Землю? Предполагается, что в реальности кабель обернулся бы полностью вокруг планеты и в какой-то момент разорвался бы. При этом, скорее всего, отдельные части кабеля даже не долетели бы до Земли. В любом случае разрушения из-за такого падения были бы нанесены планете серьёзные.