Почему «лифт» в космос так сложно построить и что будет, если он начнёт разрушаться

Кроме того, чем дальше человек будет находиться от Земли, тем меньше будет необходимая орбитальная скорость. Например, на высоте 800 километров это уже 7,5 км/с, а не 7,7 км/с. Но нужно помнить ещё, что теоретически высота башни, с крыши которой можно было бы выйти на орбиту, должна равняться 36 тысячам километров. То есть всё же лифт в виде башни построить будет невозможно.

Ещё один вариант лифта - трос длиной в 36 тысяч километров. Этот трос можно свесить с объекта, который находится на орбите. Однако для претворения такой идеи в жизнь нужно, чтобы на орбите располагалось что-то, что имеет большую массу. Например, космическая станция или астероид. Также сам по себе кабель такой огромной длины даже из материала кевлара получится слишком толстым и тяжёлым.

Единственное - возможно, когда-нибудь человечество обнаружит лёгкий и прочный материал и сможет построить из него лифт.

А что же случится, если всё-таки такой кабель начнёт разрушаться и падать на Землю? Предполагается, что в реальности кабель обернулся бы полностью вокруг планеты и в какой-то момент разорвался бы. При этом, скорее всего, отдельные части кабеля даже не долетели бы до Земли. В любом случае разрушения из-за такого падения были бы нанесены планете серьёзные.