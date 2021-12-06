Почему людей с акцентом считают «вторым сортом» даже бессознательно

При этом «дискриминация» зачастую не зависит от того, желательный это акцент или нет. В любом случае люди в большей степени заинтересованы в получении купона в кафе тогда, когда им сказали об этом без акцента.

Предполагается, что частично такое поведение связано с восприятием людей с акцентом как представителя внешней группы, то есть того, кто не относится к «своим».

Недавнее исследование автора статьи и психолога Шири Лев-Ари, а также её коллег доказывает, что люди могут «дискриминировать» иностранцев с акцентом даже в том случае, если сами не имеют никаких предубеждений. Связано это с тем, что иноязычную речь обрабатывать в принципе сложнее, а люди меньше верят информации, которая сложнее воспринимается.

Так, когда для участников эксперимента произнесли фразу «Солнце сжимается на пять футов каждый час» с акцентом и без, они восприняли её как более правдоподобную в последнем случае. А когда некоторые испытуемые познакомились с польским языком и вновь прослушали речь с польским акцентом, то предвзятость по отношению к говорящему у них снизилась.

Получается, что бороться с подобной «дискриминацией» возможно. Но для этого нужно создать среду, где бы постоянно взаимодействовали друг с другом носители языка и иностранцы, говорящие с акцентом. Также нельзя забывать и о таком простом факте, что акцент не отражает уровень интеллекта или знание языка и что у каждого есть собственный определённый акцент.