Почему людей с акцентом считают «вторым сортом» даже бессознательно

Почему людей с акцентом считают «вторым сортом» даже бессознательноОбъясняет психолог
Вообще акцент на первый взгляд нам как будто нравится, ведь он отражает местность, где человек вырос. Однако не всё так просто. На самом деле люди обращают внимание на акцент и «дискриминируют» тех, для кого тот или иной язык не родной.
Известно, например, что люди считают менее компетентными и убедительными тех продавцов, которые имеют акцент. Также исследования показывают, что в должности порекомендуют повысить с меньшей вероятностью тех, кто разговаривает с акцентом.
При этом «дискриминация» зачастую не зависит от того, желательный это акцент или нет. В любом случае люди в большей степени заинтересованы в получении купона в кафе тогда, когда им сказали об этом без акцента.
Предполагается, что частично такое поведение связано с восприятием людей с акцентом как представителя внешней группы, то есть того, кто не относится к «своим».
Недавнее исследование автора статьи и психолога Шири Лев-Ари, а также её коллег доказывает, что люди могут «дискриминировать» иностранцев с акцентом даже в том случае, если сами не имеют никаких предубеждений. Связано это с тем, что иноязычную речь обрабатывать в принципе сложнее, а люди меньше верят информации, которая сложнее воспринимается.
Так, когда для участников эксперимента произнесли фразу «Солнце сжимается на пять футов каждый час» с акцентом и без, они восприняли её как более правдоподобную в последнем случае. А когда некоторые испытуемые познакомились с польским языком и вновь прослушали речь с польским акцентом, то предвзятость по отношению к говорящему у них снизилась.
Получается, что бороться с подобной «дискриминацией» возможно. Но для этого нужно создать среду, где бы постоянно взаимодействовали друг с другом носители языка и иностранцы, говорящие с акцентом. Также нельзя забывать и о таком простом факте, что акцент не отражает уровень интеллекта или знание языка и что у каждого есть собственный определённый акцент.