В XX веке культовая тема противостояния машин и людей получила широкое распространение в пьесе Карела Чапека «R.U.R.» и стала основным мотивом таких фильмов и телепередач, как «Бегущий по лезвию».

Однако важно задаться вопросом, зачем искусственному интеллекту (ИИ) воевать с людьми – уточняет Санникова. Для существования ИИ не требуется физическое пространство, а их цели существенно отличаются от человеческих. Более того, представление о том, что искусственный интеллект обращается против людей, не учитывает возможности его гармоничного существования, ориентированного на исследование и развитие за пределами Земли.

Опасения, связанные с развитием ИИ, часто проистекают из проецирования человеческих желаний на машины. Хотя конфликты маловероятны, более актуальной проблемой может стать превосходство ИИ над человеческими возможностями. Возникает вопрос: Готовы ли мы к тому, что ИИ будет превосходить человека в моральном, этическом и интеллектуальном плане? Этот страх может отражать неуверенность человека в том, что ИИ может превзойти нас во всех отношениях.

Однако взаимоотношения между человеком и ИИ остаются сложными и многогранными. Этапы развития ИИ, очерченные от прошлого к будущему, показывают ответственность человечества в формировании поведения ИИ. Роль, которую ИИ играет в нашей жизни, его потенциальные опасности и влияние будут определяться нами.

Несмотря на то что ИИ ставит перед нами сложные задачи, оптимизм все же преобладает. В фильме «Искусственный интеллект» показано гармоничное сосуществование ИИ и человечества, что позволяет предположить, что в будущем взаимодействие между людьми и ИИ может быть позитивным и взаимовыгодным.