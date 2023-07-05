Почему люди до сих пор используют руки, ноги и другие части тела для измерения вещей

Анализируя данные 186 прошлых и современных культур по всему миру, исследователи обнаружили, что единицы измерения, основанные на теле, были широко распространены, особенно при создании одежды и технологий.

В качестве примера можно привести юп'иков, строящих байдарки длиной 2,5 сажени плюс длина руки с сомкнутым кулаком. В подвыборке из 99 независимых культур наиболее часто используемыми измерениями тела были сажени, размах рук и локти.

Исследователи предполагают, что общества приняли эти единицы измерения из-за их практичности в повседневных задачах, таких как измерение одежды, проектирование инструментов, строительство лодок и сооружений.