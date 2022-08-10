Почему люди на самом деле недооценивают голубей

Почему люди на самом деле недооценивают голубейОбъясняет специалист
Люди нередко презрительно относятся к диким голубям. Они топают ногами, чтобы те улетели, и пытаются прогнать их со скамеек. Однако мало кто задумывается, какую роль голуби играют в городе.
Современные дикие голуби - это потомки диких сизых голубей. Одомашнили их люди потому, что они обладают отличными навыками навигации. Высотки и подоконники напоминают голубям об их естественной среде обитания: пещерах, скалах.
Хотя люди больше интересуются почтовыми голубями, между ними и дикими особями разницы особой нет. Отличие одних от других заключается в том, что одни живут на чердаке человека, другие - на городской площади.
Ориентируются почтовые голуби по запаху, магнитному полю Земли, инфразвуку. Кроме того, известно, что голуби могут осуществлять простые математические действия, как и обезьяны, а также отличать реально существующие слова от выдуманных.
По всему миру также проводятся соревнования голубей. Их победители могут продаваться более чем за миллион фунтов стерлингов (1 225 165 долларов США).