Почему люди на самом деле недооценивают голубей

Люди нередко презрительно относятся к диким голубям. Они топают ногами, чтобы те улетели, и пытаются прогнать их со скамеек. Однако мало кто задумывается, какую роль голуби играют в городе.

Современные дикие голуби - это потомки диких сизых голубей. Одомашнили их люди потому, что они обладают отличными навыками навигации. Высотки и подоконники напоминают голубям об их естественной среде обитания: пещерах, скалах.

Хотя люди больше интересуются почтовыми голубями, между ними и дикими особями разницы особой нет. Отличие одних от других заключается в том, что одни живут на чердаке человека, другие - на городской площади.