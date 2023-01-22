Наука и технологии
21:39, 22 января 2023
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Почему люди не едят бобовые и зачем начинать есть их больше

Фасоль, нут, чечевица, горох — разнообразие здесь большое

Исследование в Европе показало, что люди не едят бобовые из-за отсутствия осведомлённости об их пользе и традиций.

Почему люди не едят бобовые и зачем начинать есть их больше

Фото: Unsplash

Бобовые содержат в два-три раза больше белка, чем злаки. Так, органы здравоохранения Великобритании включают фасоль в свои рекомендации по ежедневному потреблению фруктов и овощей.

Учёные отметили, что «в консервированных бобах нет ничего плохого. Среди потребителей распространено заблуждение, что консервированные продукты вредны для здоровья. Они могут быть в сладком соусе, но с фасолью всё в порядке».

Кроме того, выращивание бобовых не наносит много вреда окружающей среде. Они могли бы стать частичной заменой мясу, которое приводит к слишком большому выбросу парниковых газов.

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