Почему люди не едят бобовые и зачем начинать есть их больше

Бобовые содержат в два-три раза больше белка, чем злаки. Так, органы здравоохранения Великобритании включают фасоль в свои рекомендации по ежедневному потреблению фруктов и овощей.

Учёные отметили, что «в консервированных бобах нет ничего плохого. Среди потребителей распространено заблуждение, что консервированные продукты вредны для здоровья. Они могут быть в сладком соусе, но с фасолью всё в порядке».

Кроме того, выращивание бобовых не наносит много вреда окружающей среде. Они могли бы стать частичной заменой мясу, которое приводит к слишком большому выбросу парниковых газов.