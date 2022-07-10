Почему люди не могут просто взять и посадить много деревьев, чтобы очистить воздух: объясняет учёный

Почему люди не могут просто взять и посадить много деревьев, чтобы очистить воздух: объясняет учёныйНа самом деле не всё так просто
В мире существуют компании, которые борются с излишками углекислого газа в атмосфере. Пример такой организации - Carbfix. Её сотрудники обнаруживают CO2, впрыскивают его в землю и превращают в камень.
Существуют подобные компании именно потому, что деревья на самом деле не помогут решить проблему выброса углекислого раза. Дело в том, что в мире уже никогда нельзя будет посадить столько деревьев, чтобы избавиться от того количества СО2, которое уже находится в атмосфере. Произошла эта катастрофа из-за длительного сжигания людьми деревьев.
И даже если бы посадить такое количество деревьев было возможно, есть и другие проблемы, препятствующие осуществлению этого. Например, это вырубка лесов. Исследователи выяснили, что ежегодно вырубаются 15 миллиардов деревьев, а сажаются - только 5 миллиардов. Поэтому некоторые специалисты считают, что для того чтобы повлиять на изменение климата, придётся сначала посадить один триллион деревьев, а затем подождать, пока они полностью вырастут. Но даже триллион деревьев сможет «переработать» максимум 1 012 миллиардов тонн углекислого газа, а это только треть всех выбросов.
Из других проблем - возникновение засух и повышение восприимчивости деревьев к гибели либо повреждениям. Всё это вызвано глобальным потеплением и может помешать растениям поглощать углерод. Так, исследование Frontiers in Forest and Global Change показало, что леса, которые пострадали от насекомых и болезней улавливают на 69 и 28 процентов меньше углекислого газа соответственно.