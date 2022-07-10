Почему люди не могут просто взять и посадить много деревьев, чтобы очистить воздух: объясняет учёный

На самом деле не всё так просто

Если человечество хочет добиться целей, указанных в Парижском соглашении, связанном с климатом, то уже к середине этого века люди должны избавиться от миллиард тонн углекислого газа. В дальнейшем же придётся уничтожать ещё больше CO2, причём ежегодно. И это очень много.