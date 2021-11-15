Почему люди не способны адекватно оценивать свою внешность

Учёные придумали метод визуализации так называемых ментальных автопортретов. В исследовании участвовали 116 взрослых человек. С помощью компьютерного моделирования для добровольцев реконструировали мысленные образы их собственных лиц. Они выбирали из двух случайных лиц то, которое больше, по мнению участника, было похоже на собственное. Выбор повторялся много раз. В итоге психологи усреднили все изображения и получили «ментальные селфи».

Исследователи увидели, что мысленные представления людей о собственной внешности не всегда соответствовали действительности. Они зависели от самооценки и восприятия своей личности. Если человек считал себя экстравертом, он думал, что выражение его лица выглядит более уверенным и располагающим к общению. Это, впрочем, могло не соответствовать истине.

Учёные провели и второй такой же эксперимент, но уже с телами, а не лицами. Результаты получились аналогичными. Люди, которые хуже думали о своей внешности, считали себя более толстыми, чем были на самом деле.