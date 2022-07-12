Почему люди не верят науке? 4 причины

По словам авторов новой работы, антинаучные убеждения имеют под собой четыре основания. Вот они: отсутствие доверия к научным источникам; отождествление с группами, придерживающимися антинаучных взглядов; научное сообщение противоречит текущим убеждениям человека; несоответствие между тем, как преподносится сообщение, и стилем мышления человека.

«Людям трудно справиться с такими конфликтами, и поэтому им легче просто отвергать научную информацию, которая ещё не вписывается в то, во что они верят», — пояснили учёные.

Авторы также отметили, что в последние десятилетия наблюдается заметный рост антинаучных настроений. Особенно это стало заметно во время пандемии, когда показали себя противники вакцинации. «Раньше прививки были стандартной вещью, которую все принимали. Но в последние годы произошло несколько событий, которые заставили людей идти против научного консенсуса по прививкам и другим вопросам», — рассказал один из авторов. Одним из таких событий, конечно же, является рост популярности социальных сетей и различных источников информации, где люди могут почерпнуть приятную им интерпретацию фактов. Исследователи также указывают на другое связанное с этим явление: возрастающее значение политической идеологии в современном мире.