Почему люди подсаживаются на карточные игры? Объяснение науки

Специалисты изучили дизайн, сложность и правила игр, а затем провели две симуляции с компьютерными агентами, которые играли сами по себе.

Результаты показали, что требования к изощрённости и мастерству должны быть на одинаковом уровне, чтобы человек привык к игре. Помимо этого, игры также должны быть честными и сбалансированными, чтобы победа не была просто результатом удачи или случая.

В итоге исследователи выделили четыре фактора модели игрового прогресса, а именно толчок, ускорение, продолжительность игры и скорость. Все они соответствовали частоте вознаграждения, цене вознаграждения, непредсказуемости и неопределённости.