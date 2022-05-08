Почему люди стали проводить друг с другом меньше времени: вовсе не из-за соцсетей

В последней научной статье Джеффри Холл, профессор коммуникативных исследований и директор Лаборатории отношений и технологий Канзасского университета, вместе с соавтором Дун Лю из Университета Жэньминь в Китае утверждает, что «гипотеза социального вытеснения» на самом деле ложна. Эта гипотеза предполагает, что из-за возросшей популярности смартфонов и социальных сетей люди стали меньше времени тратить на общение «лицом к лицу». Опубликована новая работа была в издании Current Opinion in Psychology.

Для опровержения этой гипотезы Холл проанализировал информацию из ежегодного американского обзора использования времени Министерства труда США и из похожих правительственных исследований в Австралии и Великобритании. Учитывался им период с 1995 по 2021 год. Социальными сетями стали пользоваться действительно чаще, причём эта тенденция наблюдается во всём мире. Однако, по мнению эксперта, YouTube и другие сервисы просто заменили людям телевизор. То есть то время, которое они тратили на просмотр телевизионных программ, они стали проводить за видео на YouTube.