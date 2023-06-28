Почему люди все еще верят в теории заговоров

Почему люди все еще верят в теории заговоровХотят чувствовать превосходство
Новое исследование, опубликованное Американской психологической ассоциацией, проливает свет на то, почему некоторые люди склонны верить в теории заговора. Вопреки стереотипу о том, что теоретики заговора - это простодушные или психически нездоровые люди, исследование показывает, что не все так просто.
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Исследование показывает, что люди, которые в значительной степени полагаются на интуицию, испытывают чувство антагонизма и превосходства по отношению к другим, а также воспринимают угрозы в окружающей среде, с большей вероятностью будут верить в теории заговора.
Исследование, в котором были проанализированы данные 170 исследований с участием более 158 000 человек, показало, что люди мотивированы верить в теории заговора, чтобы удовлетворить свои потребности в понимании, безопасности и чувстве превосходства над обществом.
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