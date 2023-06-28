Почему люди все еще верят в теории заговоров

Исследование показывает, что люди, которые в значительной степени полагаются на интуицию, испытывают чувство антагонизма и превосходства по отношению к другим, а также воспринимают угрозы в окружающей среде, с большей вероятностью будут верить в теории заговора.

Исследование, в котором были проанализированы данные 170 исследований с участием более 158 000 человек, показало, что люди мотивированы верить в теории заговора, чтобы удовлетворить свои потребности в понимании, безопасности и чувстве превосходства над обществом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.