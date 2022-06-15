Почему люди всё ещё не побывали на Марсе

Кроме того, на Международной космической станции всегда есть запасной пустой космический корабль, а вернуться оттуда на Землю можно за три дня. У тех, кто полетит на Марс, такой возможности не будет.

Необходимо подумать и о защите от радиации. Когда человек находится на Земле, от космической радиации он оказывается защищён благодаря магнитному полю планеты и атмосфере. Во время полёта на Марс космонавты будут уязвимы перед этим излучением. Среди возможных решений проблемы - облицовка обшивки ракеты водой либо замороженными фекалиями, модернизация костюмов космонавтов.

Но даже если эти проблемы исчезнут, останутся сложности с приземлением на Марс. На этой планете нет атмосферы, которая могла бы затормозить космонавтов при приземлении. Поэтому придётся действовать по-другому, а замедлить гигантский космический корабль в принципе тяжело.

Кроме того, обычно длится посадка на Марс целых 7 минут. После того как люди окажутся на этой планете, им придётся постоянно носить скафандр. Объясняется это тем, что температура кипения воды составляет на Марсе 35 градусов, а температура тела человека - 37 градусов.

Столкнётся экипаж на Марсе и с психологическими трудностями. Всё дело в том, что во время нахождения на этой планете люди будут ощущать себя изолированными от всего. Даже когда человек находится на Луне, он может видеть Землю, а на полпути к Марсу она превращается в пятнышко вдалеке.