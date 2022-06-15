Почему люди всё ещё не побывали на Марсе

Почему люди всё ещё не побывали на МарсеЕсть несколько причин
Прежде всего, отмечает учёный-астроном Колин Стюарт, большой проблемой является расстояние до Марса. Для путешествия на Луну людям нужно три дня, причём это расстояние всегда остаётся тем же. В случае же с Марсом расстояние меняется из-за того, что Земля и Марс вращаются вокруг Солнца с различной скоростью. Самый короткий путь до Красной планеты займёт семь месяцев, причём такая возможность появляется у людей каждые 26 месяцев.
Ещё одна проблема - это связь космического корабля с Землёй. Как только корабль преодолеет примерно половину пути, связь станет задерживаться примерно на 10 минут в каждую сторону. В критической ситуации это может сыграть решающую роль.
Кроме того, на Международной космической станции всегда есть запасной пустой космический корабль, а вернуться оттуда на Землю можно за три дня. У тех, кто полетит на Марс, такой возможности не будет.
Необходимо подумать и о защите от радиации. Когда человек находится на Земле, от космической радиации он оказывается защищён благодаря магнитному полю планеты и атмосфере. Во время полёта на Марс космонавты будут уязвимы перед этим излучением. Среди возможных решений проблемы - облицовка обшивки ракеты водой либо замороженными фекалиями, модернизация костюмов космонавтов.
Но даже если эти проблемы исчезнут, останутся сложности с приземлением на Марс. На этой планете нет атмосферы, которая могла бы затормозить космонавтов при приземлении. Поэтому придётся действовать по-другому, а замедлить гигантский космический корабль в принципе тяжело.
Кроме того, обычно длится посадка на Марс целых 7 минут. После того как люди окажутся на этой планете, им придётся постоянно носить скафандр. Объясняется это тем, что температура кипения воды составляет на Марсе 35 градусов, а температура тела человека - 37 градусов.
Столкнётся экипаж на Марсе и с психологическими трудностями. Всё дело в том, что во время нахождения на этой планете люди будут ощущать себя изолированными от всего. Даже когда человек находится на Луне, он может видеть Землю, а на полпути к Марсу она превращается в пятнышко вдалеке.