Почему люди заражаются "крысиными" болезнями

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые провели глобальное количественное исследование на основе данных, собранных из научных работ и баз данных. В исследование вошли 436 видов грызунов, 282 из которых являются известными “резервуарами” зоонозных патогенов, то есть патогенов, передающихся между животным и человеком. Исследователи изучали связь между выбором грызунами среды обитания, изменением численности, т.е. колебаниями популяции, охотой людей на грызунов и статусом грызунов как резервуаров.

Кроме того, исследователи определили регионы, где риск передачи инфекции между грызунами и человеком высок: большая часть Европы, особенно центральной и северной Европы, широкий участок, простирающийся от восточной Европы до восточной Азии, восточный Китай, части Южной Америки, юго-восточная Австралия и восточные регионы Северной Америки подвержены высокому риску.

"Если люди встречают грызуна в этих регионах, существует высокий риск того, что этот грызун является носителем зоонозных патогенов", - говорит один из авторов работы.

Именно большие колебания популяции в сочетании с нарушением естественной среды обитания грызунов могут объяснить, почему грызуны перемещаются поблизости и в жилище человека. Поэтому человек может заразиться “крысиными” болезнями – он просто чаще с ними контактирует.