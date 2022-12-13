Почему людям, которые живут на архипелаге Шпицберген, запрещено заводить домашних животных

На архипелаге Шпицберген действует запрет на разведение и завоз животных. Правда, всё же туда когда-то привезли кота Кешу. Согласно документам, он являлся песцом.

Главная причина, почему домашние животные не могут легально находиться на архипелаге Шпицберген, заключается в том, что диких животных в этой местности очень мало. Кроме того, некоторые из них (например, песцы) могут передать бешенство кошкам или собакам.