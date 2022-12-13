Почему людям, которые живут на архипелаге Шпицберген, запрещено заводить домашних животных

Почему людям, которые живут на архипелаге Шпицберген, запрещено заводить домашних животныхИ кем по документам был кот, которого туда завезли
Шпицберген - это самый крайний обитаемый архипелаг в Северном Ледовитом океане. Причём на этой территории есть и российские населённые пункты. Однако животных заводить здесь нельзя. Почему так?
Фото: Discover the World
На архипелаге Шпицберген действует запрет на разведение и завоз животных. Правда, всё же туда когда-то привезли кота Кешу. Согласно документам, он являлся песцом.
Главная причина, почему домашние животные не могут легально находиться на архипелаге Шпицберген, заключается в том, что диких животных в этой местности очень мало. Кроме того, некоторые из них (например, песцы) могут передать бешенство кошкам или собакам.
Ещё одна причина запрета на заведение домашних животных состоит в угрозе экологии. Если перевезти на архипелаг слишком много домашних животных, то это поспособствует тому, что на этой территории умрёт любая живность, которая не способна сопротивляться кошкам. У кошачьих на архипелаге просто нет естественных противников.