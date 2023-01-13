Почему людям так нравится есть шоколад

Исследовательская группа Университета Лидса надеется, что их работа приведёт к созданию нового поколения шоколадных конфет, которые будут иметь такой же вкус и текстуру, но будут более полезными для здоровья.

Почти сразу после того, как шоколад соприкасается с языком, высвобождаются твёрдые частицы какао, и они становятся важными с точки зрения ощущений. Поэтому жир, находящийся глубже внутри шоколада, играет довольно ограниченную роль, и его можно уменьшить без влияния на вкус.

«Если в шоколаде 5% жира или 50% жира, он одинаково будет обеспечивать таяние во рту», — пояснили учёные. — «Мы показываем, что жир должен быть на внешнем слое шоколада, это наиболее важно». Ещё интересно то, что когда шоколад соприкасается с языком, он выделяет жировую плёнку, которая покрывает язык и другие поверхности во рту. Именно эта жировая пленка заставляет ощущать десерт гладким.