Почему людям трудно поверить, что у животных есть чувства

Исследование, опубликованное в журнале Psychological Science, включало пять экспериментов с участием более 2000 человек. Исследователи продемонстрировали им различные данные о когнитивных и эмоциональных способностях животных: способность сопереживать, общаться, сотрудничать и запоминать.

Результаты показали, что люди чаще отклоняли или преуменьшали доказательства того, что у животных есть сложные психические состояния, чем доказательства, свидетельствующие об их отсутствии. Это привело к тому, что люди занижали оценки умственных способностей животных.

Исследование, опубликованное в журнале Cognition, раскрывает важный психологический камень преткновения, влияющий на то, как мы видим животных, что может мешать оценить их такими, какие они есть на самом деле, и должным образом регулировать наше отношение к ним.

«Мы привыкли считать животных ниже себя. Наши отношения с животными могут быть любящими и заботливыми, но они очень часто остаются эксплуататорскими: например, когда мы используем их для еды, медицинских и потребительских исследований , труда и развлечения. Это может привести к тому, что животные будут рассматриваться в основном как объекты. Наше исследование подчеркивает неоднозначные отношения людей с животными и послужит основой, помогающей людям привести свои убеждения в отношении животных в соответствие с их действиями», – рассказал доктор Кристоф Донт (Kristof Dhont).