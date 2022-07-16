Почему медведи не теряют мышечную массу при долгой спячке

Зимой медведи могут лежать в своих берлогах 5-7 месяцев подряд без еды и питья. А людям достаточно всего трёх недель бездействия, чтобы потерять мышечную массу. Медведи переживают спячку с ограниченной потерей мышечной массы и почти без повреждений.

Изучая этот феномен, исследователи узнали, что сыворотка, полученная из крови чёрных медведей, ослабляет «механизм разрушения», контролирующий мышечную деградацию. Учёные связали это с подавленной экспрессией белка MuRF1, переключателя, запускающего повреждение неиспользуемых мышц.

Учёные также наблюдали повышенный уровень инсулиноподобного фактора роста 1 IGF-1 в сыворотке спящего медведя. Исследователи предположили, что более высокие концентрации IGF-1 могли быть связаны с уменьшением содержания воды в сыворотке, вызванным обезвоживанием.