Почему между собаками и людьми - особая связь: ответ науки

Также одна из научных теорий, связанных с тем, почему собаки оказывают на людей успокаивающий эффект, связывает это с социальным признанием. Социальное признание - это особый механизм, при помощи которого мы определяем кого-то как важного и значимого для нас человека.

Вообще люди эволюционировали для того, чтобы заботиться и оберегать тех, с кем у нас сложились социальные связи. То есть домашних собак мы признаём «своими» - теми, с кем мы установили социальную связь. Известно, что всё это может запустить в мозге механизм, схожий с тем, что активируется при материнской заботе. Основан этот механизм на гормоне окситоцине, который играет главную роль в материнской привязанности, лактации, а также участвует в процессах доверия и узнавания. Это подтвердило исследование, проведённое в Массачусетской больнице общего профиля.