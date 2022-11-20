Почему между собаками и людьми - особая связь: ответ науки

Почему между собаками и людьми - особая связь: ответ наукиЕсть несколько исследований, объясняющих это
Многие владельцы собак скажут, что испытывают настоящую любовь к своему питомцу и что они то же самое получают взамен. Существует и большое количество научных работ, подтверждающих наличие особой связи между собаками и их владельцами.
Хорошо известно, что собаки обладают удивительным обонянием (нюхом). Но недавно учёные из Королевского университета Белфаста обнаружили, что псы действительно могут чувствовать, когда человек испытывает стресс. Делают они это при помощи считывания химических изменений в дыхании и поте этого человека. Исследование показало, что в среднем собаки правильно определяли, что человек в стрессе, в 93,75 % случаев. А лучшая собака угадала это в 96,88 % случаев.
Также одна из научных теорий, связанных с тем, почему собаки оказывают на людей успокаивающий эффект, связывает это с социальным признанием. Социальное признание - это особый механизм, при помощи которого мы определяем кого-то как важного и значимого для нас человека.
Вообще люди эволюционировали для того, чтобы заботиться и оберегать тех, с кем у нас сложились социальные связи. То есть домашних собак мы признаём «своими» - теми, с кем мы установили социальную связь. Известно, что всё это может запустить в мозге механизм, схожий с тем, что активируется при материнской заботе. Основан этот механизм на гормоне окситоцине, который играет главную роль в материнской привязанности, лактации, а также участвует в процессах доверия и узнавания. Это подтвердило исследование, проведённое в Массачусетской больнице общего профиля.