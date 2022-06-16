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Почему микробам стоит давать немного металлов

Даже им нужно правильно питаться
Новые исследования показали, что в сложной, динамичной водной среде, которую микробы называют своим домом, не всегда может быть достаточно меди для биохимического процесса "переваривания", называемого денитрификацией, что не очень хорошо для организма.
Почему микробам стоит давать немного металлов

Микробы, как и мы с вами, нуждаются в некоторых металлах в своем рационе, чтобы оставаться здоровыми. Металлы помогают микробам полностью "переварить" пищу. После хорошей еды микробы, которые получают энергию за счет химического восстановления нитратов, выделяют безвредный побочный продукт: азот - газ, составляющий 78% атмосферы Земли. Но если один металл, в частности медь, отсутствует, эти микробы не могут завершить биохимический процесс "переваривания", называемый денитрификацией.

Предыдущие лабораторные исследования с использованием чистых культур показали, что наличие меди важно для денитрификации. Теперь исследования показали, что в сложной, динамичной водной среде, которую эти микробы называют своим домом, не всегда может быть достаточно меди для денитрификации.

Полученные результаты подчеркивают огромную роль меди в высвобождении закиси азота.

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