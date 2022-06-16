Почему микробам стоит давать немного металлов

Микробы, как и мы с вами, нуждаются в некоторых металлах в своем рационе, чтобы оставаться здоровыми. Металлы помогают микробам полностью "переварить" пищу. После хорошей еды микробы, которые получают энергию за счет химического восстановления нитратов, выделяют безвредный побочный продукт: азот - газ, составляющий 78% атмосферы Земли. Но если один металл, в частности медь, отсутствует, эти микробы не могут завершить биохимический процесс "переваривания", называемый денитрификацией.

Предыдущие лабораторные исследования с использованием чистых культур показали, что наличие меди важно для денитрификации. Теперь исследования показали, что в сложной, динамичной водной среде, которую эти микробы называют своим домом, не всегда может быть достаточно меди для денитрификации.

Полученные результаты подчеркивают огромную роль меди в высвобождении закиси азота.