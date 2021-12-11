Почему младенцы заболевают коронавирусом реже взрослых

Иммунная система младенцев имеет репутацию слабой по сравнению со взрослым, но это может быть не совсем справедливо, говорят исследователи. Младенцы часто болеют респираторными заболеваниями, но в отличие от взрослых дети встречаются с этими вирусами впервые.

В новом исследовании учёные уравняли иммунные системы детей и взрослых и проверили их способность реагировать на новый патоген, исключив любой вклад иммунологической памяти. Исследователи взяли Т-клетки, которые никогда не встречались с патогеном, у младенцев и у взрослых мышей. Клетки помещали во взрослую мышь, инфицированную вирусом.

В соревновании по борьбе с вирусом младенческие Т-клетки легко победили. Учёные пришли к выводу, что это может объяснять и ситуацию с COVID. «SARS-CoV-2 является новым абсолютно для всех, поэтому теперь мы видим естественное сравнение иммунной системы взрослых и детей. И дети чувствуют себя намного лучше», — подытожили специалисты.