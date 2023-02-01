Почему мобильную связь называют сотовой и как она работает

Почему мобильную связь называют сотовой и как она работаетУ любой сотовой связи есть несколько компонентов
Мобильную связь люди по всему миру называют сотовой. Но почему именно так и в чём особенности работы такой связи?
Фото: iXBT.com
Абсолютно любая мобильная связь имеет центр сети (сore), контроллер (BSC либо RNC), базовую станцию (BTC). Главную роль играет в системе сотовой связи, конечно, центр. Он связан с пакетными или голосовыми сообщениями и их адресацией абонентам.
Контролер обеспечивает обмен данными, управляет параметрами связи. Правда, используется контроллер лишь в сетях 2G и 3G. В сети LTE его уже нет, поэтому функции контроллера выполняют базовые станции.
Базовые станции представляют собой самые массовые элементы сотовой связи. Они представляют собой оборудование, которое находится на вышках и на крышах зданий. Схему построения сотовой связи вы можете увидеть ниже.
В идеальных условиях, то есть на ровной местности, сигнал покрытия от базовой станции образует круг. А чтобы в покрытии не было «пробелов», нужно базовые станции устанавливать в шахматном порядке. В итоге получается что-то вроде сот. Отсюда и название такой связи.