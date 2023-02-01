Почему мобильную связь называют сотовой и как она работает

Абсолютно любая мобильная связь имеет центр сети (сore), контроллер (BSC либо RNC), базовую станцию (BTC). Главную роль играет в системе сотовой связи, конечно, центр. Он связан с пакетными или голосовыми сообщениями и их адресацией абонентам.

Контролер обеспечивает обмен данными, управляет параметрами связи. Правда, используется контроллер лишь в сетях 2G и 3G. В сети LTE его уже нет, поэтому функции контроллера выполняют базовые станции.

Базовые станции представляют собой самые массовые элементы сотовой связи. Они представляют собой оборудование, которое находится на вышках и на крышах зданий. Схему построения сотовой связи вы можете увидеть ниже.