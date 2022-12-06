Наука и технологии
18:16, 06 декабря 2022
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Почему моряки раньше редко ловили рыбу, даже если у них не было еды

Объясняется это очень просто

Из записей моряков известно, что одной из проблем, с которой они сталкивались, был голод. Но почему тогда они не ловили и не ели рыбу, плавающую в море или океане?

Почему моряки раньше редко ловили рыбу, даже если у них не было еды

Фото: TPL

Моряки раньше знали, что употребление рыбы - это большой риск. Некоторые члены экипажа после поедания рыбы умирали. Поэтому моряки пытались любыми способами понять, съедобна ли вообще та или иная рыба.

Почему моряки раньше редко ловили рыбу, даже если у них не было еды

В 2020 году учёные обнаружили, что заражённая рыба, которой люди могли отравиться, обитает в Тихом, Атлантическом, Индийском океанах. В этих местах раньше и плавали моряки.

Ещё одной причиной, по которой моряки почти не ловили рыбу, связана с климатом. Чаще всего проплывали путешественники мимо районов со спокойной погодой, которые находились в центре тропиков. В подобных регионах живность в основном сосредоточена не на поверхности воды, а на глубине.

Наконец, если употреблять только одну рыбу, то это негативно повлияет на почки. А если ещё и долго время вы не будете получать остальные нужные витамины и минералы, то это будет способствовать летальному исходу.

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