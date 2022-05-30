Почему мозг распознаёт неприятные запахи быстрее, чем приятные

Чтобы провести эксперименты, исследователи разработали специальное устройство, способное точно передавало запах в носовую полость человека. Участники должны были оценивать свойства десяти различных запахов, а сигналы их мозга в это время фиксировались электроэнцефалографией (ЭЭГ). Данные затем обработали с помощью машинного обучения.

Оказалось, что мозг обнаруживал запахи ещё до того, как человек осознавал их. Кроме того, представление о неприятности запаха появлялось в мозге раньше, чем о приятности. Так, запах гнили или тухлого мяса мозг распознавал уже через 300 миллисекунд после появления. А вот запахи цветов или фруктов распознавались через 500 миллисекунд.

Учёные предположили, что такая особенность возникла в процессе эволюции в качестве системы раннего предупреждения о потенциальных опасностях.