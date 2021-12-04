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Почему мозг требует так много энергии даже во время отдыха

Учёные ответили на вопрос
Человеческий мозг потребляет в 10 раз больше энергии, чем остальные органы. На него уходит в среднем 20% энергии, которую мы получаем, даже во время отдыха. Почему так?
Почему мозг требует так много энергии даже во время отдыха

Кратко исследование учёных пересказывает Science Alert. Передача сигналов между нейронами происходит через синапсы — место соединения между ними. У нейронов имеются крошечные мешочки, называющие пресинаптическими пузырьками, в каждом из которых находятся нейромедиаторы. При поступлении потенциала действия из этих пузырьков высвобождаются молекулы нейромедиаторов, пересекающие синапс и попадающие в другой нейрон. Этот базовый процесс требует значительного количества энергии, особенно во время активации нейронов. Но зачем мозгу энергия, когда возбуждение прекращается?

Чтобы это понять, учёные провели несколько экспериментов, в которых сравнивали метаболическое состояние синапса в активном и неактивном состоянии. Оказалось, что в неактивном состоянии насос, который отвечает за выталкивание протонов и таким образом всасывание нейромедиаторов в пузырьки, ответственен за половину метаболического потребления в состоянии покоя. Исследователи говорят, что это происходит потому, что насос как бы «протекает». Пузырьки постоянно выпускают протоны через насосы, даже если нейрон неактивен.

Учёные намерены продолжать изучать работу человеческого мозга.

Источник: Science Alert
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