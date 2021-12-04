Почему мозг требует так много энергии даже во время отдыха

Кратко исследование учёных пересказывает Science Alert. Передача сигналов между нейронами происходит через синапсы — место соединения между ними. У нейронов имеются крошечные мешочки, называющие пресинаптическими пузырьками, в каждом из которых находятся нейромедиаторы. При поступлении потенциала действия из этих пузырьков высвобождаются молекулы нейромедиаторов, пересекающие синапс и попадающие в другой нейрон. Этот базовый процесс требует значительного количества энергии, особенно во время активации нейронов. Но зачем мозгу энергия, когда возбуждение прекращается?

Чтобы это понять, учёные провели несколько экспериментов, в которых сравнивали метаболическое состояние синапса в активном и неактивном состоянии. Оказалось, что в неактивном состоянии насос, который отвечает за выталкивание протонов и таким образом всасывание нейромедиаторов в пузырьки, ответственен за половину метаболического потребления в состоянии покоя. Исследователи говорят, что это происходит потому, что насос как бы «протекает». Пузырьки постоянно выпускают протоны через насосы, даже если нейрон неактивен.

Учёные намерены продолжать изучать работу человеческого мозга.