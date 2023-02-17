Почему мужчинам c раком простаты стоит перейти на растительную диету

Исследователи обнаружили, что мужчины, которые придерживались диеты, богатой фруктами, овощами и цельнозерновыми, имели на 52% более низкий риск прогрессирования рака и на 53% более низкий риск рецидива.

Учёные считают, что это обусловлено содержанием в фруктах и овощах антиоксидантов и противовоспалительных компонентов, а также пищевых волокон, которые улучшают контроль уровня глюкозы и уменьшают воспаление.

Кроме того, эта диета снижает потенциально вредное воздействие продуктов животного происхождения, связанных с раком простаты.

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