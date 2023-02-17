Почему мужчинам c раком простаты стоит перейти на растительную диету

Почему мужчинам c раком простаты стоит перейти на растительную диетуНо без врача никаких решений лучше не принимать
Новое исследование предполагает, что соблюдение здоровой растительной диеты после постановки диагноза рака предстательной железы может помочь предотвратить прогрессирование или рецидив заболевания.
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Исследователи обнаружили, что мужчины, которые придерживались диеты, богатой фруктами, овощами и цельнозерновыми, имели на 52% более низкий риск прогрессирования рака и на 53% более низкий риск рецидива.
Учёные считают, что это обусловлено содержанием в фруктах и овощах антиоксидантов и противовоспалительных компонентов, а также пищевых волокон, которые улучшают контроль уровня глюкозы и уменьшают воспаление.
Кроме того, эта диета снижает потенциально вредное воздействие продуктов животного происхождения, связанных с раком простаты.
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