Почему мужчинам важно заниматься спортом для здоровья психики

Учёные отметили, что для многих мальчиков спорт является важной частью их жизни и часто единственным «безопасным пространством», где они могут получить позитивную социализацию. Поэтому логично было предположить, что спорт может играть существенную роль в защите психического здоровья.

Исследователи опросили молодых мужчин, которые играли либо в крикет, либо в австралийский футбол. В итоге учёные определили ряд положительных моментов в игре за спортивный клуб, в том числе наличие друзей-единомышленников, избавление от школьных стрессов и возможность взаимодействовать с другими мужчинами независимо от возраста или демографического положения. Исследователи пришли к выводу, что спортивные клубы важны для психического здоровья молодых людей.