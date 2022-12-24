Почему мужчины часто сваливают работу по дому на женщин

В исследовании, проведённом учёными из Кембриджского университета, обнаружилось, что теория «восприятия возможностей» играет важную роль в неравенстве между мужчинами и женщинами в работе по дому. Эта теория утверждает, что люди воспринимают объекты и ситуации как неявно связанные с ними действия.

Например, женщина может увидеть кухонную стойку и подразумеваемым действием будет протереть её. Между тем, мужчины просто наблюдают за стойкой и не связывают её с уборкой. Философы говорят, что эти глубоко укоренившиеся гендерные различия в восприятии могут измениться с помощью нескольких социальных вмешательств, в том числе более продолжительного отпуска по уходу за ребёнком. Так отцы будут привыкать чаще заниматься домашними делами.