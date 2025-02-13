Опубликовано 13 февраля 2025, 15:001 мин.
Почему музыка заставляет нас двигаться, даже если она не нравится — объяснили учёныеТыц-тыц-тыц
Даже люди, которые не любят музыку, все равно чувствуют желание двигаться под ритм, говорится в новом исследовании, проведенном учеными Университета Конкордии. В исследовании приняли участие люди с музыкальной ангедонией — те, кому музыка не доставляет удовольствия, — но они обнаружили, что все равно испытывают «сильную физическую реакцию» на ритм.
Исследователи сыграли участникам более 50 коротких музыкальных произведений, среди которых были как люди с музыкальной ангедонией, так и те, кто любит музыку. После прослушивания участники оценивали, насколько им понравилась музыка и насколько сильно она вызвала желание двигаться. Удивительно, но даже те, кому музыка не понравилась, все равно испытывали сильное желание двигаться в такт.
Это говорит о том, что движение и удовольствие от музыки могут быть разными процессами в мозге.
Исследователи планируют продолжить изучение активности мозга с помощью таких методов, как МРТ, чтобы лучше понять, как ритм музыки влияет на движения и эмоции.